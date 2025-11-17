Coup de projecteur sur l’Industrie France Travail Bergerac Bergerac
Coup de projecteur sur l’Industrie Lundi 17 novembre, 09h00 France Travail Bergerac Dordogne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2025-11-17T09:00:00+01:00 – 2025-11-17T11:00:00+01:00
Fin : 2025-11-17T09:00:00+01:00 – 2025-11-17T11:00:00+01:00
9h00 : Présentation générale de l’Industrie par les Entreprises et France Travail
10h00 à 11h00 : Mini-salon
Stands entreprises : exposition des produits fabriqués, information et échanges, Casques de réalité virtuelle.
France Travail Bergerac 2 rue Rudolf Noureev bergerac Bergerac 24100 La Madeleine Dordogne Nouvelle-Aquitaine
Atelier ‘Coup de projecteur Industrie’ avec des entreprises du Bergeracois