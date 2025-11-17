Coup de projecteur sur l’Industrie France Travail Bergerac Bergerac

Coup de projecteur sur l’Industrie Lundi 17 novembre, 09h00 France Travail Bergerac Dordogne

Début : 2025-11-17T09:00:00+01:00 – 2025-11-17T11:00:00+01:00

Fin : 2025-11-17T09:00:00+01:00 – 2025-11-17T11:00:00+01:00

9h00 : Présentation générale de l’Industrie par les Entreprises et France Travail

10h00 à 11h00 : Mini-salon

Stands entreprises : exposition des produits fabriqués, information et échanges, Casques de réalité virtuelle.

France Travail Bergerac 2 rue Rudolf Noureev bergerac Bergerac 24100 La Madeleine Dordogne Nouvelle-Aquitaine

