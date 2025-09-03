Coup de Tampon La Chaise Rouge Théâtre de la Chaise Rouge Ombrée d’Anjou
Tarif : 13 – 13 – 48 EUR
Début : 2026-03-28 21:00:00
Pièce de théâtre « Coup de tampon » proposée à la Chaise Rouge.
A Chauvigné, Cécile l’institutrice vient d’être inspectée, Denis l’agriculteur, a été traumatisé par un contrôle phytosanitaire, et Alex, son collègue devrait voir débarquer sous peu les contrôleurs de la DSV, à moins que ce ne soit la DST… Bien sûr tout cela tombe très mal nos trois compères sont en pleins préparatifs d’une Fête des migrants .
Bref, tout est sous contrôle. Mieux vaut en rire !
Interprétation Patrick Cosnet, Jacques Montembault, Claire Gaudin
Mise en scène Jean-Luc Placé .
Théâtre de la Chaise Rouge Haute Herberie, Pouancé Ombrée d’Anjou 49420 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 92 62 82 billetterie@lachaiserouge.fr
English :
Play « Coup de tampon » proposed to the Red Chair.
German :
Theaterstück « Coup de tampon », das in La Chaise Rouge angeboten wird.
Italiano :
Coup de tampon » presentato da La Chaise Rouge.
Espanol :
Obra de teatro « Coup de tampon » presentada por La Chaise Rouge.
