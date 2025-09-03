Coup de Tampon La Chaise Rouge Théâtre de la Chaise Rouge Ombrée d’Anjou

Coup de Tampon La Chaise Rouge

Théâtre de la Chaise Rouge Haute Herberie, Pouancé Ombrée d’Anjou Maine-et-Loire

Tarif : 13 – 13 – 48 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-28 21:00:00

fin : 2026-03-28

Date(s) :

2026-03-28

Pièce de théâtre « Coup de tampon » proposée à la Chaise Rouge.

A Chauvigné, Cécile l’institutrice vient d’être inspectée, Denis l’agriculteur, a été traumatisé par un contrôle phytosanitaire, et Alex, son collègue devrait voir débarquer sous peu les contrôleurs de la DSV, à moins que ce ne soit la DST… Bien sûr tout cela tombe très mal nos trois compères sont en pleins préparatifs d’une Fête des migrants .

Bref, tout est sous contrôle. Mieux vaut en rire !

Interprétation Patrick Cosnet, Jacques Montembault, Claire Gaudin

Mise en scène Jean-Luc Placé .

Théâtre de la Chaise Rouge Haute Herberie, Pouancé Ombrée d’Anjou 49420 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 92 62 82 billetterie@lachaiserouge.fr

L’événement Coup de Tampon La Chaise Rouge Ombrée d’Anjou a été mis à jour le 2025-09-03 par Office de tourisme Anjou bleu