Coup de théâtre salle Charles Tomas Broye

salle Charles Tomas Rue Louise Michel Broye Saône-et-Loire
Début : 2025-10-08 14:30:00
Nous proposons aux participants de découvrir à travers des jeux de rôle les secrets de la mise en scène et de l’improvisation. Durant la séance les enfants et leurs familles s’exercent à présenter des scénettes, découvrent des techniques pour vaincre le trac tout en s’amusant. .
salle Charles Tomas Rue Louise Michel Broye 71190 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté
