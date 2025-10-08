Coup de théâtre salle Charles Tomas Broye

Coup de théâtre salle Charles Tomas Broye mercredi 8 octobre 2025.

Coup de théâtre

salle Charles Tomas Rue Louise Michel Broye Saône-et-Loire

Gratuit

Début : 2025-10-08 14:30:00

fin : 2025-10-08

2025-10-08

Nous proposons aux participants de découvrir à travers des jeux de rôle les secrets de la mise en scène et de l’improvisation. Durant la séance les enfants et leurs familles s’exercent à présenter des scénettes, découvrent des techniques pour vaincre le trac tout en s’amusant. .

