COUP de théâtre, Carré Sam, Boulogne-sur-Mer

COUP de théâtre 23 – 27 février Carré Sam Pas-de-Calais

À partir de 7ans et + | Gratuit sur réservation à la Boutique Billetterie du Théâtre Monsigny au 03.21.87.37.15 | Apéritif offert

Début : 2026-02-23T14:30:00+01:00 – 2026-02-23T17:30:00+01:00

Fin : 2026-02-27T14:30:00+01:00 – 2026-02-27T17:30:00+01:00

Parents et enfants, le temps d’un après-midi, le musée numérique vous invite à prendre place à bord du Discovery Tour d’Assassin’s Creed pour un voyage immersif au cœur d’un théâtre grec du Ve siècle avant J.-C.

Découvrez comment le théâtre a évolué au fil du temps — architecture, masques, costumes — puis prolongez l’immersion lors d’un atelier créatif* où chacun pourra imaginer et construire son propre théâtre et ses décors.

*ATTENTION – Merci d’apporter une boîte à chaussures pour cet atelier !

Après-midi en famille

À partir de 7ans et +

Gratuit sur réservation à la Boutique Billetterie du Théâtre Monsigny au 03.21.87.37.15 – Apéritif offert

