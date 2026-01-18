Coup de théâtre Elise et Moi Budelière

Coup de théâtre Elise et Moi

Salle polyvalente Budelière Creuse

Début : 2026-02-14
fin : 2026-02-15

2026-02-14 2026-02-15

La troupe de théâtre de Budelière jouera la pièce comique en 3 actes de Viviane Tardivel au profit de l’amicale Laïque de l’école.
Rien ne va plus à l’Elysée ! Le Président de la République a disparu !
Pourquoi, comment, avec qui, nul ne le sait ?
Pour ne pas affoler la population, cette disparition doit rester secrète. La seule solution est de faire appel à un sosie.
Après de multiples recherches, l’heureux élu Mr Manvut arrive à l’Elysée avec sa femme Elise au caractère bien trempé.
Mais la vie de ces agriculteurs est a cent mille lieux des salons de l’Elysée. La métamorphose est en route.   .

Salle polyvalente Budelière 23170 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 25 16 66 32 

