Coup de théâtre Elise et Moi Salle la source Évaux-les-Bains

Coup de théâtre Elise et Moi

Salle la source 4 faubourg saint-Bonnet Évaux-les-Bains Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-31

fin : 2026-01-31

Date(s) :

2026-01-31

La troupe de théâtre de Budelière jouera la pièce comique en 3 actes de Viviane Tardivel au profit de l’amicale Laïque de l’école.

Rien ne va plus à l’Elysée ! Le Président de la République a disparu !

Pourquoi, comment, avec qui, nul ne le sait ?

Pour ne pas affoler la population, cette disparition doit rester secrète. La seule solution est de faire appel à un sosie.

Après de multiples recherches, l’heureux élu Mr Manvut arrive à l’Elysée avec sa femme Elise au caractère bien trempé.

Mais la vie de ces agriculteurs est a cent mille lieux des salons de l’Elysée. La métamorphose est en route. .

Salle la source 4 faubourg saint-Bonnet Évaux-les-Bains 23110 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 62 29 78 22

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Coup de théâtre Elise et Moi

L’événement Coup de théâtre Elise et Moi Évaux-les-Bains a été mis à jour le 2026-01-09 par Creuse Confluence Tourisme