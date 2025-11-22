Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Coup de théâtre Elise et Moi Lussat

Coup de théâtre Elise et Moi

Coup de théâtre Elise et Moi Lussat samedi 22 novembre 2025.

Coup de théâtre Elise et Moi

Salle polyvalente Lussat Creuse

Tarif : – – 8 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-22
fin : 2025-11-22

Date(s) :
2025-11-22

La troupe de théâtre de Budelière jouera la pièce comique en 3 actes de Viviane Tardivel au profit de l’amicale Laïque de l’école.
Rien ne va plus à l’Elysée ! Le Président de la République a disparu !
Pourquoi, comment, avec qui, nul ne le sait ?
Pour ne pas affoler la population, cette disparition doit rester secrète. La seule solution est de faire appel à un sosie.
Après de multiples recherches, l’heureux élu Mr Manvut arrive à l’Elysée avec sa femme Elise au caractère bien trempé.
Mais la vie de ces agriculteurs est a cent mille lieux des salons de l’Elysée. La métamorphose est en route.   .

Salle polyvalente Lussat 23170 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 70 02 13 28 

English : Coup de théâtre Elise et Moi

German : Coup de théâtre Elise et Moi

Italiano :

Espanol : Coup de théâtre Elise et Moi

L’événement Coup de théâtre Elise et Moi Lussat a été mis à jour le 2025-10-02 par Creuse Confluence Tourisme