Coup de théâtre Elise et Moi

Salle polyvalente Viersat Creuse

Tarif : – – 8 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-10

fin : 2026-01-10

Date(s) :

2026-01-10

La troupe de théâtre de Budelière jouera la pièce comique en 3 actes de Viviane Tardivel au profit de l’amicale Laïque de l’école.

Rien ne va plus à l’Elysée ! Le Président de la République a disparu !

Pourquoi, comment, avec qui, nul ne le sait ?

Pour ne pas affoler la population, cette disparition doit rester secrète. La seule solution est de faire appel à un sosie.

Après de multiples recherches, l’heureux élu Mr Manvut arrive à l’Elysée avec sa femme Elise au caractère bien trempé.

Mais la vie de ces agriculteurs est a cent mille lieux des salons de l’Elysée. La métamorphose est en route. .

Salle polyvalente Viersat 23170 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 62 29 78 22

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Coup de théâtre Elise et Moi

L’événement Coup de théâtre Elise et Moi Viersat a été mis à jour le 2025-12-19 par Creuse Confluence Tourisme