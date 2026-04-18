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Coup de théâtre le bourg Saint-Léger-sous-Beuvray

Coup de théâtre le bourg Saint-Léger-sous-Beuvray samedi 18 avril 2026.

Lieu : le bourg

Adresse : Salle des fêtes

Ville : 71990 Saint-Léger-sous-Beuvray

Département : Saône-et-Loire

Début : samedi 18 avril 2026

Fin : samedi 18 avril 2026

Heure de début : 14:30:00

Tarif : Gratuit Gratuit

Coup de théâtre

le bourg Salle des fêtes Saint-Léger-sous-Beuvray Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-18 14:30:00
fin : 2026-04-18

Date(s) :
2026-04-18

Nous proposons aux participants de découvrir à travers des jeux de rôle les secrets de la mise en scène et de l’improvisation. Durant la séance les enfants et leurs familles s’exercent à présenter des scénettes, découvrent des techniques pour vaincre le trac tout en s’amusant.   .

le bourg Salle des fêtes Saint-Léger-sous-Beuvray 71990 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté  

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English : Coup de théâtre

L’événement Coup de théâtre Saint-Léger-sous-Beuvray a été mis à jour le 2026-03-21 par Département 71/Direction Attractivité Mission Tourisme (coordination)