Coup de théâtre le bourg Saint-Léger-sous-Beuvray
Coup de théâtre le bourg Saint-Léger-sous-Beuvray samedi 18 avril 2026.
Coup de théâtre
le bourg Salle des fêtes Saint-Léger-sous-Beuvray Saône-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-18 14:30:00
fin : 2026-04-18
Date(s) :
2026-04-18
Nous proposons aux participants de découvrir à travers des jeux de rôle les secrets de la mise en scène et de l’improvisation. Durant la séance les enfants et leurs familles s’exercent à présenter des scénettes, découvrent des techniques pour vaincre le trac tout en s’amusant. .
le bourg Salle des fêtes Saint-Léger-sous-Beuvray 71990 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté
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English : Coup de théâtre
L’événement Coup de théâtre Saint-Léger-sous-Beuvray a été mis à jour le 2026-03-21 par Département 71/Direction Attractivité Mission Tourisme (coordination)