Coup de théâtre le bourg Saint-Léger-sous-Beuvray

Coup de théâtre

le bourg Salle des fêtes Saint-Léger-sous-Beuvray Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-18 14:30:00

fin : 2026-04-18

Date(s) :

2026-04-18

Nous proposons aux participants de découvrir à travers des jeux de rôle les secrets de la mise en scène et de l’improvisation. Durant la séance les enfants et leurs familles s’exercent à présenter des scénettes, découvrent des techniques pour vaincre le trac tout en s’amusant. .

le bourg Salle des fêtes Saint-Léger-sous-Beuvray 71990 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté

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English : Coup de théâtre

L’événement Coup de théâtre Saint-Léger-sous-Beuvray a été mis à jour le 2026-03-21 par Département 71/Direction Attractivité Mission Tourisme (coordination)