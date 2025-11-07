COUP DE VENT DANS LES CORDES Auditorium Angèle et Roger Tribouilloy Bondy

Gratuit sur réservation

Quelle est donc cette musique si singulière ? Un quatuor à cordes ? Un saxophone ?

Du classique ? Du jazz ? De la musique tout simplement !

Portés entre autres par des compositions de Daniel Schnyder, George Gershwin, les artistes inviteront le public à explorer des sonorités hybrides.

L’ensemble des cordes, poussé par le vent, arpentera des chemins sonores plus actuels.

Au programme :

George Gershwin – Daniel Schnyder – Jean-Denis Michat

Avec Ella Mundinger, violon – Julius Lay, violon – Leila Pradel, alto –

Pauline Collignon, violoncelle – Malo Lintanf, saxophone

Auditorium Angèle et Roger Tribouilloy 75 Av. Henri Barbusse, 93140 Bondy Bondy 93140 Le Saule Blanc Seine-Saint-Denis Île-de-France

