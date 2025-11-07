COUP DE VENT DANS LES CORDES Auditorium Angèle et Roger Tribouilloy Bondy
COUP DE VENT DANS LES CORDES Vendredi 7 novembre, 20h30 Auditorium Angèle et Roger Tribouilloy Seine-Saint-Denis
Gratuit sur réservation
2025-11-07T20:30:00 – 2025-11-07T22:00:00
Quelle est donc cette musique si singulière ? Un quatuor à cordes ? Un saxophone ?
Du classique ? Du jazz ? De la musique tout simplement !
Portés entre autres par des compositions de Daniel Schnyder, George Gershwin, les artistes inviteront le public à explorer des sonorités hybrides.
L’ensemble des cordes, poussé par le vent, arpentera des chemins sonores plus actuels.
Au programme :
George Gershwin – Daniel Schnyder – Jean-Denis Michat
Avec Ella Mundinger, violon – Julius Lay, violon – Leila Pradel, alto –
Pauline Collignon, violoncelle – Malo Lintanf, saxophone
Auditorium Angèle et Roger Tribouilloy 75 Av. Henri Barbusse, 93140 Bondy
