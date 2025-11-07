Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

COUP DE VENT DANS LES CORDES Auditorium Angèle et Roger Tribouilloy Bondy

COUP DE VENT DANS LES CORDES Auditorium Angèle et Roger Tribouilloy Bondy

COUP DE VENT DANS LES CORDES Auditorium Angèle et Roger Tribouilloy Bondy vendredi 7 novembre 2025.

COUP DE VENT DANS LES CORDES Vendredi 7 novembre, 20h30 Auditorium Angèle et Roger Tribouilloy Seine-Saint-Denis

Gratuit sur réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2025-11-07T20:30:00 – 2025-11-07T22:00:00
Fin : 2025-11-07T20:30:00 – 2025-11-07T22:00:00

Quelle est donc cette musique si singulière ? Un quatuor à cordes ? Un saxophone ?
Du classique ? Du jazz ? De la musique tout simplement !
Portés entre autres par des compositions de Daniel Schnyder, George Gershwin, les artistes inviteront le public à explorer des sonorités hybrides.
L’ensemble des cordes, poussé par le vent, arpentera des chemins sonores plus actuels.
Au programme :
George Gershwin – Daniel Schnyder – Jean-Denis Michat
Avec Ella Mundinger, violon – Julius Lay, violon – Leila Pradel, alto –
Pauline Collignon, violoncelle – Malo Lintanf, saxophone

Auditorium Angèle et Roger Tribouilloy 75 Av. Henri Barbusse, 93140 Bondy Bondy 93140 Le Saule Blanc Seine-Saint-Denis Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://my.weezevent.com/coup-de-vent-dans-les-cordes »}]
Concert cordes violon

@pixabay