Coup d’envoi des illuminations de Noël Parvis de l’Hôtel de Ville Baccarat

Coup d’envoi des illuminations de Noël

Parvis de l’Hôtel de Ville 2 rue Adrien Michaut Baccarat Meurthe-et-Moselle

Rendez-vous vendredi 5 décembre à 18h pour voir la magie de Noël s’illuminer en ville ! Devant la mairie, petits et grands feront scintiller le grand sapin dans un moment féérique à ne pas manquer. Et pour prolonger ce moment de fête, place à la convivialité jus de fruits pour les enfants, vin chaud pour les grands, et une douce ambiance de fête qui réchauffe les cœurs ! Renseignements au 03 83 76 35 35Tout public

Parvis de l’Hôtel de Ville 2 rue Adrien Michaut Baccarat 54120 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 76 35 35

English :

Join us on Friday, December 5 at 6pm to see the magic of Christmas light up the town! In front of the town hall, young and old alike will light up the big tree in a magical moment not to be missed. And to extend this festive moment, there’s plenty of time for conviviality: fruit juices for the kids, mulled wine for the grown-ups, and a gentle festive atmosphere to warm hearts! Information: 03 83 76 35 35

German :

Am Freitag, den 5. Dezember um 18 Uhr wird die Stadt vom Weihnachtszauber erleuchtet! Vor dem Rathaus werden Groß und Klein den großen Tannenbaum zum Glitzern bringen, ein märchenhafter Moment, den Sie nicht verpassen sollten. Und um diesen festlichen Moment zu verlängern, wird die Geselligkeit gepflegt: Fruchtsäfte für die Kinder, Glühwein für die Großen und eine sanfte Feststimmung, die die Herzen erwärmt! Auskünfte unter 03 83 76 35 35

Italiano :

Unitevi a noi venerdì 5 dicembre alle 18.00 per vedere la magia del Natale illuminare la città! Davanti al municipio, grandi e piccini potranno ammirare lo scintillante albero di Natale, in un’atmosfera magica da non perdere. E per far sì che lo spirito di festa duri ancora di più, c’è tanto tempo per socializzare: succhi di frutta per i bambini, vin brulé per i grandi e un’atmosfera di festa che scalda il cuore! Per maggiori informazioni, chiamare il numero 03 83 76 35 35

Espanol :

Únase a nosotros el viernes 5 de diciembre a las 18:00 para ver cómo la magia de la Navidad ilumina la ciudad Frente al Ayuntamiento, grandes y pequeños disfrutarán del resplandor del árbol de Navidad, en un ambiente mágico que no se puede perder. Y para que el espíritu navideño dure aún más, habrá tiempo de sobra para socializar: zumo de frutas para los niños, vino caliente para los mayores y un ambiente festivo para calentar el corazón Para más información, llame al 03 83 76 35 35

L’événement Coup d’envoi des illuminations de Noël Baccarat a été mis à jour le 2025-11-12 par MT DU PAYS LUNEVILLOIS