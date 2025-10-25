Coup d’œil, Coup de Cœur à Auxey-Duresses Auxey-Duresses

Auxey-Duresses Côte-d'Or

Début : 2025-10-25 10:00:00

fin : 2025-10-26 18:00:00

2025-10-25

Un bel évènement, ça se mérite.

Tous les ans, le 4ème week-end d’octobre, le pittoresque village d’Auxey-Duresses ouvre ses caves au public. L’occasion de découvrir la Côte de Beaune sous ses chatoyantes couleurs d’automne. Voilà pour la partie Coup d’Œil .

Côté Coup de Cœur , les amateurs de vins ont l’opportunité de découvrir ou redécouvrir cette appellation Village et ses Premiers Crus, à l’excellent rapport qualité prix.

Cette année, le rendez-vous est donné le SAMEDI 25 ET DIMANCHE 26 OCTOBRE 2025.

EN PRATIQUE

• Les caves sont situées à Auxey-Duresses et à Melin (hameau d’Auxey-Duresses), navette gratuite entre

Auxey et Melin.

• Dégustation de 10h à 18h.

• Accueil sur la place de l’Eglise à Auxey par les élèves de la maison familiale de Grandchamp.

• Verre à 5 € permettant de déguster dans toutes les caves signalées par le logo Coup d’Oeil, Coup de

Coeur .

• Petite restauration escargots, œufs en meurettes, Burger Charolais, food truck, pâtisseries.

• Partenaire de l’évènement le restaurant La Crémaillère à Auxey-Duresses, réservation possible

au 03 80 21 64 48.

• Quelques exposants de bouche chez les vignerons.

• Démonstration de tonnellerie par la tonnellerie Billon.

• Expositions artisanales. .

Dans les caves des vignerons participants Auxey-Duresses 21190 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 3 80 21 21 05 coupdoeilauxey@wanadoo.fr

