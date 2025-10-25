Coup d’œil, Coup de Cœur à Auxey-Duresses Auxey-Duresses
Coup d’œil, Coup de Cœur à Auxey-Duresses Auxey-Duresses samedi 25 octobre 2025.
Coup d’œil, Coup de Cœur à Auxey-Duresses
Dans les caves des vignerons participants Auxey-Duresses Côte-d’Or
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-25 10:00:00
fin : 2025-10-26 18:00:00
Date(s) :
2025-10-25
Un bel évènement, ça se mérite.
Tous les ans, le 4ème week-end d’octobre, le pittoresque village d’Auxey-Duresses ouvre ses caves au public. L’occasion de découvrir la Côte de Beaune sous ses chatoyantes couleurs d’automne. Voilà pour la partie Coup d’Œil .
Côté Coup de Cœur , les amateurs de vins ont l’opportunité de découvrir ou redécouvrir cette appellation Village et ses Premiers Crus, à l’excellent rapport qualité prix.
Cette année, le rendez-vous est donné le SAMEDI 25 ET DIMANCHE 26 OCTOBRE 2025.
EN PRATIQUE
• Les caves sont situées à Auxey-Duresses et à Melin (hameau d’Auxey-Duresses), navette gratuite entre
Auxey et Melin.
• Dégustation de 10h à 18h.
• Accueil sur la place de l’Eglise à Auxey par les élèves de la maison familiale de Grandchamp.
• Verre à 5 € permettant de déguster dans toutes les caves signalées par le logo Coup d’Oeil, Coup de
Coeur .
• Petite restauration escargots, œufs en meurettes, Burger Charolais, food truck, pâtisseries.
• Partenaire de l’évènement le restaurant La Crémaillère à Auxey-Duresses, réservation possible
au 03 80 21 64 48.
• Quelques exposants de bouche chez les vignerons.
• Démonstration de tonnellerie par la tonnellerie Billon.
• Expositions artisanales. .
Dans les caves des vignerons participants Auxey-Duresses 21190 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 3 80 21 21 05 coupdoeilauxey@wanadoo.fr
English : Coup d’œil, Coup de Cœur à Auxey-Duresses
German : Coup d’œil, Coup de Cœur à Auxey-Duresses
Italiano :
Espanol :
L’événement Coup d’œil, Coup de Cœur à Auxey-Duresses Auxey-Duresses a été mis à jour le 2025-10-01 par La Côte-d’Or J’adore