Coup d’œil Peintures d’Edmée Grattard Isblé Pontarlier

Coup d’œil Peintures d’Edmée Grattard Isblé
Médiathèque municipale Pontarlier Doubs
Gratuit
Début : 2025-10-01
fin : 2025-10-31
2025-10-01
Organisé par la médiathèque de Pontarlier.
Venez découvrir les réalisations de l’artiste Edmée Grattard-Isblé au 1er étage de la médiathèque. Tout public. .
Médiathèque municipale Pontarlier 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 38 81 37
