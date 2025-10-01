Coup d’œil Peintures d’Edmée Grattard Isblé Pontarlier

Coup d’œil Peintures d’Edmée Grattard Isblé

Médiathèque municipale Pontarlier Doubs

Gratuit

fin : 2025-10-31

Organisé par la médiathèque de Pontarlier.

Venez découvrir les réalisations de l’artiste Edmée Grattard-Isblé au 1er étage de la médiathèque. Tout public. .

Médiathèque municipale Pontarlier 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 38 81 37

