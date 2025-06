Coup d’œil sur le cimetière de Bonnétable Mamers 19 août 2025 10:00

Sarthe

Coup d’œil sur le cimetière de Bonnétable 50 Place Carnot Mamers Sarthe

Tarif : 3 – 3 – 3 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-19 10:00:00

fin : 2025-08-19 12:00:00

Date(s) :

2025-08-19

Coup d’œil sur le cimetière de Bonnétable

Fabien vous dévoilera les beautés du cimetière de Bonnétable !

Une visite captivante au cœur de l’histoire locale et des symboles funéraires !

Rendez-vous à 10h30 devant le cimetière de Bonnétable.

Tarif 3 € (gratuit -12 ans).

Inscription obligatoire Informations au 02 43 97 60 63 .

50 Place Carnot

Mamers 72600 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 97 60 63 contact@tourisme-maine-saosnois.com

English :

A look at the Bonnétable cemetery

German :

Ein Blick auf den Friedhof von Bonnétable

Italiano :

Uno sguardo al cimitero di Bonnétable

Espanol :

Una mirada al cementerio de Bonnétable

