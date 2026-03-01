Coup’ sauc La Chal Saint-Jean-d’Arves
Coup’ sauc La Chal Saint-Jean-d’Arves mardi 24 mars 2026.
Coup’ sauc
La Chal Front de neige Saint-Jean-d’Arves Savoie
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-24 15:00:00
fin : 2026-03-24
Date(s) :
2026-03-24
Coup’ Sauc est une animation ludique et décalée où précision et rapidité sont de mise réussissez à couper une carotte en mouvement… et repartez avec un saucisson !
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La Chal Front de neige Saint-Jean-d’Arves 73530 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 79 59 73 30 info@sja73.com
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English : Quick sauce
‘Coup’ Sauc’ is a fun and quirky game where precision and speed are key: manage to slice a moving carrot… and walk away with a sausage!
L’événement Coup’ sauc Saint-Jean-d’Arves a été mis à jour le 2026-03-18 par Office de tourisme Saint-Jean-d’Arves