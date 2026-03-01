Coup’ sauc La Chal Saint-Jean-d’Arves

Coup’ sauc

La Chal Front de neige Saint-Jean-d’Arves Savoie

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-24 15:00:00

fin : 2026-03-24

Date(s) :

2026-03-24

Coup’ Sauc est une animation ludique et décalée où précision et rapidité sont de mise réussissez à couper une carotte en mouvement… et repartez avec un saucisson !

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La Chal Front de neige Saint-Jean-d’Arves 73530 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 79 59 73 30 info@sja73.com

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English : Quick sauce

‘Coup’ Sauc’ is a fun and quirky game where precision and speed are key: manage to slice a moving carrot… and walk away with a sausage!

L’événement Coup’ sauc Saint-Jean-d’Arves a été mis à jour le 2026-03-18 par Office de tourisme Saint-Jean-d’Arves