coup sur coup La Réole

coup sur coup

Place de la Libération La Réole Gironde

Début : 2026-02-13

fin : 2026-02-13

2026-02-13

Documentaire de Lucie Ducos-Taulou (Agence CAPA Presse pour L’Equipe) 38 min séance gratuite

Dans le rugby professionnel, les ravages provoqués par les commotions cérébrales sont de moins en moins tabous. Chez les amateurs où 360 000 joueurs et joueuses exposent chaque week-end leur corps à des impacts qui peuvent laisser de graves séquelles, les mentalités n’évoluent que lentement.

Séance suivie d’un temps d’échange avec la réalisatrice Lucie Ducos-Taulou et le kiné spécialisé Florian Courcoux

La soirée se termina au Turon ou le Turon viendra au cinéma selon la météo !

Séance proposée par la ville de La Réole en partenariat avec les clubs de rugby locaux et l’Agence Capa. .

Place de la Libération La Réole 33190 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 066378449 cecilecinemarex@gmail.com

