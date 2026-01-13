Coupable d’être une femme La Fontaine d’Argent Théâtre d’humour Aix-en-Provence

Coupable d’être une femme

Vendredi 6 février 2026 de 19h15 à 20h15.

Samedi 7 février 2026 de 19h15 à 20h15.

Vendredi 20 février 2026 de 19h15 à 20h15.

Vendredi 27 février 2026 de 19h15 à 20h15.

Tarif : 22 – 22 – 22 EUR

Une femme d’aujourd’hui passe en procès.

Accusée de tout vouloir tout, ressentir trop, râler souvent et survivre en talons.

Mais elle a un argument béton elle est juste vivante.

Dans ce one-woman show explosif, une avocate survoltée plaide la cause des femmes modernes face à un monde en burn-out collectif.



Verdict ?

Coupable… de faire rire tout le monde. .

La Fontaine d'Argent Théâtre d'humour 5 rue Fontaine d'Argent Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d'Azur +33 4 42 38 43 86 info@lafontainedargent.com

