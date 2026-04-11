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Coupable d’être une femme Le 16/19 Comédie Marseille Marseille 7e Arrondissement

Coupable d’être une femme Le 16/19 Comédie Marseille Marseille 7e Arrondissement jeudi 16 avril 2026.

Lieu : Le 16/19 Comédie Marseille

Adresse : 16 quai de Rive Neuve

Ville : 13007 Marseille 7e Arrondissement

Département : Bouches-du-Rhône

Début : jeudi 16 avril 2026

Fin : jeudi 16 avril 2026

Heure de début : 19:30:00

Tarif : 12 12

Marseille 7e Arrondissement

Coupable d’être une femme

Jeudi 16 avril 2026 à partir de 19h30.

Jeudi 23 avril 2026 à partir de 19h30. Le 16/19 Comédie Marseille 16 quai de Rive Neuve Marseille 7e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 12 – 12 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-16 19:30:00
fin : 2026-04-23

Date(s) :
2026-04-16 2026-04-23

Seule en scène humoristique mais pas que !
Seule en scène humoristique mais pas que !

Une femme d’aujourd’hui passe en procès.
Accusée de tout vouloir tout, ressentir trop, râler souvent et survivre en talons.
Mais elle a un argument béton elle est juste vivante.
Dans ce one-woman show explosif, une avocate survoltée plaide la cause des femmes modernes face à un monde en burn-out collectif.

Verdict ?
Coupable… de faire rire tout le monde.   .

Le 16/19 Comédie Marseille 16 quai de Rive Neuve Marseille 7e Arrondissement 13007 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur  

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English :

A humorous one-man show!

L’événement Coupable d’être une femme Marseille 7e Arrondissement a été mis à jour le 2026-04-07 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille

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