Coupable d’être une femme Le 16/19 Comédie Marseille Marseille 7e Arrondissement

Marseille 7e Arrondissement

Coupable d’être une femme

Jeudi 16 avril 2026 à partir de 19h30.

Jeudi 23 avril 2026 à partir de 19h30. Le 16/19 Comédie Marseille 16 quai de Rive Neuve Marseille 7e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 12 – 12 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-16 19:30:00

fin : 2026-04-23

Date(s) :

2026-04-16 2026-04-23

Seule en scène humoristique mais pas que !

Seule en scène humoristique mais pas que !



Une femme d’aujourd’hui passe en procès.

Accusée de tout vouloir tout, ressentir trop, râler souvent et survivre en talons.

Mais elle a un argument béton elle est juste vivante.

Dans ce one-woman show explosif, une avocate survoltée plaide la cause des femmes modernes face à un monde en burn-out collectif.



Verdict ?

Coupable… de faire rire tout le monde. .

Le 16/19 Comédie Marseille 16 quai de Rive Neuve Marseille 7e Arrondissement 13007 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

A humorous one-man show!

L’événement Coupable d’être une femme Marseille 7e Arrondissement a été mis à jour le 2026-04-07 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille