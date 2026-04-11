Coupable d’être une femme Le 16/19 Comédie Marseille Marseille 7e Arrondissement
Coupable d’être une femme Le 16/19 Comédie Marseille Marseille 7e Arrondissement jeudi 16 avril 2026.
Marseille 7e Arrondissement
Coupable d’être une femme
Jeudi 16 avril 2026 à partir de 19h30.
Jeudi 23 avril 2026 à partir de 19h30. Le 16/19 Comédie Marseille 16 quai de Rive Neuve Marseille 7e Arrondissement Bouches-du-Rhône
Tarif : 12 – 12 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-16 19:30:00
fin : 2026-04-23
Date(s) :
2026-04-16 2026-04-23
Seule en scène humoristique mais pas que !
Seule en scène humoristique mais pas que !
Une femme d’aujourd’hui passe en procès.
Accusée de tout vouloir tout, ressentir trop, râler souvent et survivre en talons.
Mais elle a un argument béton elle est juste vivante.
Dans ce one-woman show explosif, une avocate survoltée plaide la cause des femmes modernes face à un monde en burn-out collectif.
Verdict ?
Coupable… de faire rire tout le monde. .
Le 16/19 Comédie Marseille 16 quai de Rive Neuve Marseille 7e Arrondissement 13007 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur
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English :
A humorous one-man show!
L’événement Coupable d’être une femme Marseille 7e Arrondissement a été mis à jour le 2026-04-07 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille
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