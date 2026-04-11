Coupable d’être une femme Comédie de Marseille Marseille 7e Arrondissement
Coupable d’être une femme Comédie de Marseille Marseille 7e Arrondissement jeudi 16 avril 2026.
Marseille 7e Arrondissement
Coupable d’être une femme
Jeudi 16 avril 2026 à partir de 19h30.
Jeudi 23 avril 2026 à partir de 19h30. Comédie de Marseille 16 Quai de Rive Neuve Marseille 7e Arrondissement Bouches-du-Rhône
Tarif : 12 – 12 – 12 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-16 19:30:00
fin : 2026-04-23
Date(s) :
2026-04-16 2026-04-23
Sophie Cochet seule en scène humoristique mais pas que !
Une femme d’aujourd’hui passe en procès.
Accusée de tout vouloir tout, ressentir trop, râler souvent et survivre en talons.
Mais elle a un argument béton elle est juste vivante.
Dans ce one-woman show explosif, une avocate survoltée plaide la cause des femmes
modernes face à un monde en burn-out collectif.
Verdict ?
Coupable… de faire rire tout le monde. .
Comédie de Marseille 16 Quai de Rive Neuve Marseille 7e Arrondissement 13007 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur
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English :
Sophie Cochet’s one-woman comedy show!
L’événement Coupable d’être une femme Marseille 7e Arrondissement a été mis à jour le 2026-04-08 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille
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