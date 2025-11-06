Coupables d’amour Théâtre La Reine Blanche Paris

La vie de trois femmes totalement différentes : Laura, Leni, et Simone. Chacune, lors de circonstances diverses, tue un jour et d’une manière extrêmement violente. Une femme est-elle seulement vouée à donner la vie ? Comment devient-elle une meurtrière ? Entre scènes de procès et moments de partage dans leur vie quotidienne en prison, ces trois personnages féminins dévoilent leur complexité, loin de tout manichéisme.

↘ Production : Compagnie Céleste

↘ Avec l’aide de : Théâtre La Reine Blanche

La compagnie Céleste remercie le Théâtre du Ranelagh ainsi que le Théâtre de Louvres pour leur accueil en résidence.

TEXTE=Nathalie Kanoui

MISE EN SCÈNE=Anne Le Guernec

MUSIQUE=Frédéric Prados

LUMIÈRES=Clara Pacotte

JEU=Josette Stein, Félicité Chaton, Nathalie Kanoui

Mieux comprendre le cheminement de chacune et appréhender nos failles

Du jeudi 06 novembre 2025 au samedi 29 novembre 2025 :

samedi

de 18h00 à 19h15

mardi, jeudi

de 19h00 à 20h15

Fermé le mardi 25 novembre 2025

payant Public jeunes et adultes. A partir de 13 ans.

Théâtre La Reine Blanche 2bis Passage Ruelle 75018 Paris

