Coupe Century 21 Briailles Saint-Pourçain-sur-Sioule dimanche 7 septembre 2025.

Début : 2025-09-07

fin : 2025-09-07

2025-09-07

Amateurs de golf, le Golf de Saint-Pourçain sur Sioule vous invite à la Coupe Century 21 !

Venez tenter votre chance sur le parcours et, qui sait, peut-être remporter le trophée !

Pour vous inscrire, rendez-vous directement sur le site du Golf.

Briailles 36 Chemin du Château Saint-Pourçain-sur-Sioule 03500 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 43 37 04 27 golfsaintpourcain@gmail.com

English :

Golf fans, the Saint-Pourçain sur Sioule Golf Club invites you to the Century 21 Cup!

Come and try your luck on the course and, who knows, maybe win the trophy!

To register, go directly to the Golf website.

German :

Golfliebhaber, der Golfplatz von Saint-Pourçain sur Sioule lädt Sie zum Century 21 Cup ein!

Versuchen Sie Ihr Glück auf dem Golfplatz und, wer weiß, vielleicht gewinnen Sie die Trophäe!

Um sich anzumelden, gehen Sie direkt auf die Website des Golfplatzes.

Italiano :

Appassionati di golf, il Golf Club Saint-Pourçain sur Sioule vi invita alla Century 21 Cup!

Venite a tentare la fortuna sul campo e, chissà, magari a vincere il trofeo!

Per iscriversi, andate direttamente sul sito del Golf.

Espanol :

Aficionados al golf, el Club de Golf de Saint-Pourçain sur Sioule les invita a la Copa Century 21

Vengan a probar suerte en el campo y, quién sabe, ¡quizá ganen el trofeo!

Para inscribirse, vaya directamente a la página web del Golf.

L’événement Coupe Century 21 Saint-Pourçain-sur-Sioule a été mis à jour le 2025-08-30 par Office de tourisme Val de Sioule