Coupe d’argent hommes et dames U16

Piste du Linga 353 route de Pré la Joux Châtel Haute-Savoie

Début : 2026-01-23 10:00:00

fin : 2026-01-24

2026-01-23 2026-01-24

Compétition de ski alpin en Géant filles et garçons pour les catégories U16, en deux manches et sprint.

Piste du Linga 353 route de Pré la Joux Châtel 74390 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 50 73 26 67 secretariat@skiclubchatel.fr

English : Silver Cup Men and Women U16

Alpine skiing giant slalom competition for girls and boys for U16 categories, in two runs and sprint.

