Coupe d’argent hommes et dames U16 Piste du Linga Châtel vendredi 23 janvier 2026.
Piste du Linga 353 route de Pré la Joux Châtel Haute-Savoie
Début : 2026-01-23 10:00:00
fin : 2026-01-24
2026-01-23 2026-01-24
Compétition de ski alpin en Géant filles et garçons pour les catégories U16, en deux manches et sprint.
Piste du Linga 353 route de Pré la Joux Châtel 74390 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 50 73 26 67 secretariat@skiclubchatel.fr
English : Silver Cup Men and Women U16
Alpine skiing giant slalom competition for girls and boys for U16 categories, in two runs and sprint.
