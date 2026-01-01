Coupe d’argent U14 Stade du Linga Châtel
Coupe d’argent U14 Stade du Linga Châtel vendredi 30 janvier 2026.
Coupe d’argent U14
Stade du Linga 353 route de Pré la Joux Châtel Haute-Savoie
Tarif : – –
Date :
Début : 2026-01-30 10:00:00
fin : 2026-01-30
Date(s) :
2026-01-30
Pour cette compétition de ski alpin, les garçons de la catégorie U14 s’affronteront dans un géant. Venez nombreux les encourager !
Stade du Linga 353 route de Pré la Joux Châtel 74390 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 50 73 26 67 secretariat@skiclubchatel.fr
English : U14 Silver Cup
For this alpine skiing competition, the boys in the U14 category will be competing in a giant slalom. Come and cheer them on!
