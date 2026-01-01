Coupe d’argent U14 Stade du Linga Châtel

Coupe d’argent U14

Stade du Linga 353 route de Pré la Joux Châtel Haute-Savoie

Début : 2026-01-30 10:00:00

fin : 2026-01-30

Date(s) :

2026-01-30

Pour cette compétition de ski alpin, les garçons de la catégorie U14 s’affronteront dans un géant. Venez nombreux les encourager !

Stade du Linga 353 route de Pré la Joux Châtel 74390 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 50 73 26 67 secretariat@skiclubchatel.fr

English : U14 Silver Cup

For this alpine skiing competition, the boys in the U14 category will be competing in a giant slalom. Come and cheer them on!

