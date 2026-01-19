Coupe d’argent U14 filles et garçons Stade du Linga Châtel

Coupe d’argent U14 filles et garçons

Stade du Linga 353 route de Pré la Joux Châtel Haute-Savoie

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-09 10:00:00

fin : 2026-02-09

Date(s) :

2026-02-09 2026-02-10

Les filles et garçons de la catégorie U14 viendront de toute la région ce week-end pour s’affronter dans des épreuves de Super G à Châtel. Venez nombreux encourager les garçons samedi et les filles dimanche !

Stade du Linga 353 route de Pré la Joux Châtel 74390 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 50 73 26 67 secretariat@skiclubchatel.fr

English : Silver Cup U14 girls and boys

Girls and boys in the U14 category will be coming from all over the region this weekend to compete in Super G events at Châtel. Come and cheer on the boys on Saturday and the girls on Sunday!

L’événement Coupe d’argent U14 filles et garçons Châtel a été mis à jour le 2026-01-19 par Châtel Tourisme