Coupe de fermeture restaurant Isabel Golf de Montgenèvre Montgenèvre
Coupe de fermeture restaurant Isabel Golf de Montgenèvre Montgenèvre dimanche 31 août 2025.
Golf de Montgenèvre 248 Route de France Montgenèvre Hautes-Alpes
Tarif : 68 – 68 – 68 EUR
Début : Dimanche 2025-08-31 08:00:00
fin : 2025-08-31
2025-08-31
Réservation OBLIGATOIRE au +33 (0)4 92 21 94 23
Golf de Montgenèvre 248 Route de France Montgenèvre 05100 Hautes-Alpes Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 92 21 94 23 golf@montgenevre.com
English :
Closing cup ? Restaurant Isabel
Reservations MUST be made on +33 (0)4 92 21 94 23
German :
Schnitt zum Schließen ? Restaurant Isabel
Reservierung OBLIGATORISCH unter +33 (0)4 92 21 94 23
Italiano :
Coppa di chiusura? Ristorante Isabel
Prenotazione OBBLIGATORIA al +33 (0)4 92 21 94 23
Espanol :
Copa de clausura ? Restaurante Isabel
Las reservas DEBEN hacerse en el +33 (0)4 92 21 94 23
L’événement Coupe de fermeture restaurant Isabel Montgenèvre a été mis à jour le 2025-07-10 par Office de Tourisme de Montgenèvre