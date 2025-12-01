Coupe de France 32è de finale Football Escale des Tribus Les Estables
Coupe de France 32è de finale Football Escale des Tribus Les Estables dimanche 21 décembre 2025.
Début : 2025-12-21 14:30:00
Coupe de France football 32è de finale
Multiplex à partir de 14h30
Matchs diffusés Fontenay-PSG, Auxerre-Monaco, Concarneau-Nantes, Bourg Péronnas-OM,Strasbourg-Dunkerque, Nice-AS St Etienne
.
Escale des Tribus 2 rue du Rouzoulin Les Estables 43150 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 70 03 44 32
English :
Coupe de France soccer Round of 32
Multiplex from 2.30pm
Matches broadcast: Fontenay-PSG, Auxerre-Monaco, Concarneau-Nantes, Bourg Péronnas-OM,Strasbourg-Dunkerque, Nice-AS St Etienne
