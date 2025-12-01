Coupe de France 32è de finale Football Escale des Tribus Les Estables

Coupe de France 32è de finale Football

Escale des Tribus 2 rue du Rouzoulin Les Estables Haute-Loire

Début : 2025-12-21 14:30:00

fin : 2025-12-21

2025-12-21

Coupe de France football 32è de finale

Multiplex à partir de 14h30

Matchs diffusés Fontenay-PSG, Auxerre-Monaco, Concarneau-Nantes, Bourg Péronnas-OM,Strasbourg-Dunkerque, Nice-AS St Etienne

Escale des Tribus 2 rue du Rouzoulin Les Estables 43150 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 70 03 44 32

English :

Coupe de France soccer Round of 32

Multiplex from 2.30pm

Matches broadcast: Fontenay-PSG, Auxerre-Monaco, Concarneau-Nantes, Bourg Péronnas-OM,Strasbourg-Dunkerque, Nice-AS St Etienne

