COUPE DE FRANCE BMX A MACHECOUL-SAINT-MÊME

35 Rue de la Gravelle Machecoul-Saint-Même Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-28 08:00:00

fin : 2026-03-28 19:30:00

Date(s) :

2026-03-28 2026-03-29

Coupe de France de BMX 2026 à Machecoul-Saint-Même

Un week-end 100% BMX s’annonce !

Du spectacle, du niveau et de l’intensité sur chaque race.

Venez encourager les pilotes et faire vibrer la piste.

première et deuxième manche de la saison de coupe de France 2026 de BMX

1741 pilotes prévus aux départs

Gratuit .

35 Rue de la Gravelle Machecoul-Saint-Même 44270 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 75 12 47 04 bmxmachecoul@gmail.com

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English :

BMX French Cup 2026 at Machecoul-Saint-Même

L’événement COUPE DE FRANCE BMX A MACHECOUL-SAINT-MÊME Machecoul-Saint-Même a été mis à jour le 2026-03-24 par OT Sud Retz Atlantique