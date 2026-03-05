Coupe de France de Basket-ball Catégorie U18 Masculin Palais des Sports Luxeuil-les-Bains

Coupe de France de Basket-ball Catégorie U18 Masculin

Palais des Sports 4 Boulevard Richet Luxeuil-les-Bains Haute-Saône

Début : 2026-03-14

fin : 2026-03-15

2026-03-14

L’Amicale laïque Luxeuil Saint Sauveur Basket a été choisie par la FFBB pour accueillir les quarts et demi-finales de la Coupe de France U 18 Masculin !

Quatre équipes de choc vont s’affronter ASVEL, JDA Bourgogne DIJON, GRAVELINES et ANTIBES, et ça se passera au Palais des sports de Luxeuil les Bains les 14 et 15 mars 2026. Ces matchs sont les avant-dernières étapes avant la grande finale qui aura lieu le 25 avril à l’ACCOR ARENA de Paris.

On vous attend nombreux pour ces duels, promettant d’être un vrai régal pour les yeux !

L’entrée est gratuite. .

Palais des Sports 4 Boulevard Richet Luxeuil-les-Bains 70300 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté

English : Coupe de France de Basket-ball Catégorie U18 Masculin

