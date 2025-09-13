Coupe de France de Béhourd 2025 au Château Faugas Château Faugas Gabarnac

Château Faugas 1598 Route des crêtes Gabarnac Gironde

Choisissez votre camp!

Les 13 et 14 Septembre prochains , venant des quatre coins de France , c’est plus de vingt équipes de Béhourd qui s’affronteront pour l’honneur de remporter la Coupe de France !

Venez encourager vos Champions au Château Faugas !

Parking gratuit, restauration et buvette en continu.

Programme 2024

le samedi aura lieu la compétition de 5vs5 de 10h à 18h

le dimanche de 10h à 13h celle de 12vs12 et de 14h à 17h le 30vs30, ensuite remise des prix et fermeture .

Château Faugas 1598 Route des crêtes Gabarnac 33410 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 62 97 62 pardusbellator@gmail.com

