Coupe de France de Handball: Valréas/Remoulins Salle polyvalente du Vignarès Valréas

Salle polyvalente du Vignarès Chemin du moulin neuf Valréas Vaucluse
Début : 2025-10-19 11:00:00
fin : 2025-10-19
2025-10-19
Coupe de France de Handball: les Séniors garçons du Handball Club de Valréas (HBCV) reçoivent Remoulins. Buvette et petite restauration sur place.
Salle polyvalente du Vignarès Chemin du moulin neuf Valréas 84600 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 89 83 38 48 6384013@ffhandball.net
English :
French Handball Cup: the senior boys of the Handball Club de Valréas (HBCV) host Remoulins. Refreshment bar and snacks on site.
German :
Französischer Handballpokal: Die Jungsenioren des Handballclubs Valréas (HBCV) empfangen Remoulins. Getränke und kleine Snacks vor Ort.
Italiano :
Coppa di Francia di pallamano: i ragazzi senior del Valréas Handball Club (HBCV) ospitano Remoulins. Bar e snack in loco.
Espanol :
Copa de Francia de Balonmano: los chicos senior del Club de Balonmano Valréas (HBCV) reciben al Remoulins. Bar y tentempiés in situ.
