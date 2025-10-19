Coupe de France de Handball: Valréas/Remoulins Salle polyvalente du Vignarès Valréas

Salle polyvalente du Vignarès Chemin du moulin neuf Valréas Vaucluse

Début : 2025-10-19 11:00:00

fin : 2025-10-19

2025-10-19

Coupe de France de Handball: les Séniors garçons du Handball Club de Valréas (HBCV) reçoivent Remoulins. Buvette et petite restauration sur place.

Salle polyvalente du Vignarès Chemin du moulin neuf Valréas 84600 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 89 83 38 48 6384013@ffhandball.net

English :

French Handball Cup: the senior boys of the Handball Club de Valréas (HBCV) host Remoulins. Refreshment bar and snacks on site.

German :

Französischer Handballpokal: Die Jungsenioren des Handballclubs Valréas (HBCV) empfangen Remoulins. Getränke und kleine Snacks vor Ort.

Italiano :

Coppa di Francia di pallamano: i ragazzi senior del Valréas Handball Club (HBCV) ospitano Remoulins. Bar e snack in loco.

Espanol :

Copa de Francia de Balonmano: los chicos senior del Club de Balonmano Valréas (HBCV) reciben al Remoulins. Bar y tentempiés in situ.

