Coupe de France de Joutes Nautiques par équipes Halte fluviale Saint-Mammès 28 juin 2025 09:00

Seine-et-Marne

Coupe de France de Joutes Nautiques par équipes Halte fluviale 10 quai de Seine Saint-Mammès Seine-et-Marne

Début : Samedi 2025-06-28 09:00:00

fin : 2025-06-28 18:00:00

2025-06-28

Coupe de France de Joutes Nautiques par équipe, méthodes parisienne et alsacienne



Restauration et buvette sur place

Halte fluviale 10 quai de Seine

Saint-Mammès 77670 Seine-et-Marne Île-de-France +33 1 60 70 41 66 tourisme@ccmsl.com

English :

Coupe de France de Joutes Nautiques by team, Parisian and Alsatian methods



Catering and refreshments on site

German :

Coupe de France de Joutes Nautiques für Teams, Pariser und elsässische Methoden



Essen und Trinken vor Ort

Italiano :

Coppa delle squadre di giostra nautica francese, metodi di Parigi e dell’Alsazia



Catering e rinfreschi in loco

Espanol :

Copa de Francia de justas náuticas por equipos, métodos París y Alsacia



Catering y refrescos in situ

