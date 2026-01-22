Coupe de France de kayak slalom aux Roches du Diable Meslan
Coupe de France de kayak slalom aux Roches du Diable Meslan samedi 21 février 2026.
Début : 2026-02-21
fin : 2026-02-22
2026-02-21
Cette compétition rassemble des athlètes confirmés et des clubs nautiques, offrant au public un spectacle impressionnant, rythmé par la puissance de l’eau et la maîtrise des gestes. Vous pourrez assister aux phases de qualifications les matins à partir de 9h et aux finales entre 13h15 et 16h30. .
Roches du Diable Meslan 56320 Morbihan Bretagne
