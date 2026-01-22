Coupe de France de kayak slalom aux Roches du Diable

Roches du Diable Meslan Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-21

fin : 2026-02-22

Date(s) :

2026-02-21

Cette compétition rassemble des athlètes confirmés et des clubs nautiques, offrant au public un spectacle impressionnant, rythmé par la puissance de l’eau et la maîtrise des gestes. Vous pourrez assister aux phases de qualifications les matins à partir de 9h et aux finales entre 13h15 et 16h30. .

Roches du Diable Meslan 56320 Morbihan Bretagne

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Coupe de France de kayak slalom aux Roches du Diable Meslan a été mis à jour le 2026-01-20 par Office de tourisme du Pays du roi Morvan