Coupe de France de Motocross Finales 250 et 450 – Iffendic 22 juin 2025 07:00

Ille-et-Vilaine

Coupe de France de Motocross Finales 250 et 450

Tarif : – –

Date :

Début : 2025-06-22

fin : 2025-06-22

Date(s) :

2025-06-22

Le mythique circuit de la Chambre au Loup accueillera les Finales de la Coupe de France Motocross pour les deux catégories 250 cm3 & 450 cm3, ainsi qu’un Trophée Club. Un évènement qui s’annonce riche en sensations fortes.

Cette édition 2025 du Motocross vient après un Championnat du monde de Sidecar en

2024 mémorable.

Essais libres Chronométrés à partir de 8H20

– 1ère Course à 13H25

– 6 Courses au programme l’après-midi

– 2 Titres de Vainqueur de Coupe de France décernés en fin de journée sur le podium

– Billetterie vente en ligne, tarif préférentiel www.mc-iffendic.com

– Billetterie sur place dès samedi après-Midi et dimanche 8H00

– Gratuit pour les moins de 16 ans

– Parking gratuit

– Restauration et buvette sur place .

La Chambre au Loup, route de Saint Péran

Iffendic 35750 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 6 20 99 77 44

