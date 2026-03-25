Coupe de France de patinage synchronisé Patinoire du Petit Port Nantes
Coupe de France de patinage synchronisé Patinoire du Petit Port Nantes samedi 4 avril 2026.
Date et horaire de début et de fin : 2026-04-04 07:00 – 18:00
Gratuit : non 10 € / 5 € 10 € / 5 € (moins de 12 ans) Billetterie : https://www.billetweb.fr/coupe-de-france-de-patinage-synchronise-4-avril-2026-nantes-patinoire-du-petit-port Tout public
Samedi 4 avril 2026, la patinoire de Nantes vibrera au rythme de la Coupe de France de patinage synchronisé. Véritable ballet sur glace, cette discipline spectaculaire réunit 25 équipes de patineurs évoluant en parfaite harmonie. Vitesse, précision et intersections millimétrées : préparez-vous à une performance athlétique et artistique de haut niveau. Que vous soyez passionné de sport ou simplement curieux de découvrir une discipline unique, venez encourager les athlètes et vivre un moment magique en famille ! Événement organisé par le Club Léo Lagrange patinage sur glace, Nantes
Patinoire du Petit Port Nantes Nord Nantes 44300
02 40 74 01 77 https://www.petitport-nantes.fr/patinoire/ https://www.billetweb.fr/coupe-de-france-de-patinage-synchronise-4-avril-2026-nantes-patinoire-du-petit-port
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