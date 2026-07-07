Coupe de France de recorte aux arènes de Bayonne Rue Alfred Boulant Bayonne

Informations pratiques

Bayonne

Coupe de France de recorte aux arènes de Bayonne

Rue Alfred Boulant Arènes Bayonne Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 10 – 10 – 26 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-19 18:00:00

fin : 2026-07-19 19:30:00

Date(s) :

2026-07-19

Découvrez un spectacle unique inspiré des grandes traditions du Sud de la France et d’Espagne, où des athlètes affrontent vaches et toros de combat uniquement par l’esquive, le courage et la maîtrise.

Sans arme, sans violence ni mise à mort, cette compétition spectaculaire mêle sport, art et sensations fortes à travers sauts, écarts et figures impressionnantes. Les meilleurs spécialistes internationaux s’affronteront lors d’un format inédit en France, entre phases qualificatives et grande finale. Un spectacle familial, authentique et accessible à tous, des néophytes aux passionnés. .

Rue Alfred Boulant Arènes Bayonne 64100 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 46 09 00

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English : Coupe de France de recorte aux arènes de Bayonne

L’événement Coupe de France de recorte aux arènes de Bayonne Bayonne a été mis à jour le 2026-07-03 par OT Bayonne