Coupe de France de saut à ski & combiné nordique. Les Tremplins Olympiques du Claret Autrans-Méaudre en Vercors

Les Tremplins Olympiques du Claret Autrans Autrans-Méaudre en Vercors Isère

Début : Samedi 2025-07-30

fin : 2025-07-30

2025-07-30

Venez assister à une compétition nationale de saut à ski & combiné nordique s’inscrivant dans le circuit de la Coupe de France. L’occasion de côtoyer les graines de champions d’un sport incroyable dans une ambiance conviviale.

Les Tremplins Olympiques du Claret Autrans Autrans-Méaudre en Vercors 38880 Isère Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 76 95 30 70 presidentusautrans@gmail.com

English :

Come and watch a national ski jumping & Nordic combined competition as part of the French Cup circuit. An opportunity to rub shoulders with the champions of an incredible sport in a friendly atmosphere.

German :

Besuchen Sie einen nationalen Wettkampf im Skispringen und in der Nordischen Kombination, der Teil des Coupe de France ist. Hier haben Sie die Gelegenheit, in einer freundlichen Atmosphäre mit den Champions einer unglaublichen Sportart in Kontakt zu treten.

Italiano :

Venite ad assistere a una gara nazionale di salto con gli sci e di combinata nordica nell’ambito del circuito della Coppa di Francia. È l’occasione per confrontarsi con i campioni di uno sport incredibile in un’atmosfera amichevole.

Espanol :

Venga a presenciar una competición nacional de saltos de esquí y combinada nórdica dentro del circuito de la Copa de Francia. Esta es su oportunidad de codearse con los campeones de un deporte increíble en un ambiente agradable.

