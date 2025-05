COUPE DE FRANCE DE SKATEBOARD – Montpellier, 15 mai 2025 07:00, Montpellier.

Hérault

COUPE DE FRANCE DE SKATEBOARD Allée Alexis Vastine Montpellier Hérault

Tarif :

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-05-15

fin : 2025-05-18

Date(s) :

2025-05-15

Du jeudi 15 au dimanche 18 mai, après Lille, Cannes et Calais, la Coupe de France de skateboard street fera étape au skatepark Ronan Pointeau à Montpellier.

Du jeudi 15 au dimanche 18 mai, après Lille, Cannes et Calais, la Coupe de France de skateboard street fera étape au skatepark Ronan Pointeau à Montpellier.

L’événement réunira les meilleurs skateurs français, venus engranger des points pour le classement national, ainsi que des invités internationaux. En parallèle de la compétition, des initiations gratuites seront proposées.

Restauration et buvette sur place.

Entrée gratuite .

Allée Alexis Vastine

Montpellier 34000 Hérault Occitanie

English :

From Thursday May 15 to Sunday May 18, after Lille, Cannes and Calais, the Coupe de France de skateboard street will be stopping off at the Ronan Pointeau skatepark in Montpellier.

German :

Von Donnerstag, den 15. bis Sonntag, den 18. Mai wird der Coupe de France de skateboard street nach Lille, Cannes und Calais im Skatepark Ronan Pointeau in Montpellier Station machen.

Italiano :

Da giovedì 15 a domenica 18 maggio, dopo Lille, Cannes e Calais, la French Street Skateboarding Cup farà tappa allo skatepark Ronan Pointeau di Montpellier.

Espanol :

Del jueves 15 al domingo 18 de mayo, tras Lille, Cannes y Calais, la Copa de Francia de Street Skateboarding hará escala en el skatepark Ronan Pointeau de Montpellier.

L’événement COUPE DE FRANCE DE SKATEBOARD Montpellier a été mis à jour le 2025-05-06 par 34 OT MONTPELLIER