Coupe de France de ski de fond départ ski de fond village Autrans-Méaudre en Vercors

Coupe de France de ski de fond

départ ski de fond village Méaudre Autrans-Méaudre en Vercors Isère

Début : 2026-02-15 09:00:00

fin : 2026-02-15 12:00:00

2026-02-15

Le SAM et le Comité de Ski du Dauphiné accueillent la Coupe du Dauphiné, Mass start classique et skating. catégorie U13 à sénior.

départ ski de fond village Méaudre Autrans-Méaudre en Vercors 38112 Isère Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 79 94 72 38 skiamicalmeaudrais@gmail.com

The SAM and the Comité de Ski du Dauphiné host the Coupe du Dauphiné, Mass start classic and skating. categories U13 to senior.

