Coupe de France de ski de fond départ ski de fond village Autrans-Méaudre en Vercors

Début : 2026-02-15 09:00:00
fin : 2026-02-15 12:00:00
2026-02-15
Le SAM et le Comité de Ski du Dauphiné accueillent la Coupe du Dauphiné, Mass start classique et skating. catégorie U13 à sénior.
départ ski de fond village Méaudre Autrans-Méaudre en Vercors 38112 Isère Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 79 94 72 38 skiamicalmeaudrais@gmail.com
The SAM and the Comité de Ski du Dauphiné host the Coupe du Dauphiné, Mass start classic and skating. categories U13 to senior.
