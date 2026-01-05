Coupe de France de snowboard alpin Eaux-Bonnes

Coupe de France de snowboard alpin

Station de Gourette Eaux-Bonnes Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 40 – 40 – 50 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-28

fin : 2026-03-01

Date(s) :

2026-02-28

Riders Ready est une asso regroupant plusieurs clubs et compétiteurs en snowboard. Elle organise ce circuit homologué par la FFS (Fédération Française de Ski) en partenariat avec plusieurs stations.

L’ensemble des courses, soit 15 compétitions comprenant géant en deux manches, géant parallèle et slalom parallèle, est ouvert aux licenciés FFS et aux non licenciés de plus de 15 ans. .

Station de Gourette Eaux-Bonnes 64440 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 20 35 27 10

