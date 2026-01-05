Coupe de France de Telemark Stade François Bonlieu Les Contamines-Montjoie

Coupe de France de Telemark

Stade François Bonlieu Domaine skiable Les Contamines/Hauteluce Les Contamines-Montjoie Haute-Savoie

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-29 09:00:00

fin : 2026-03-29 16:00:00

Date(s) :

2026-03-29

Rendez-vous du 29 mars 2026 pour la Coupe de France Telemark.

.

Stade François Bonlieu Domaine skiable Les Contamines/Hauteluce Les Contamines-Montjoie 74170 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 50 47 01 58 info@lescontamines.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

March 29 2026 for the telemark National Cup !

L’événement Coupe de France de Telemark Les Contamines-Montjoie a été mis à jour le 2026-01-05 par Office de Tourisme des Contamines-Montjoie