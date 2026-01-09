Coupe de France de Télémark

Montriond Haute-Savoie

Tarif : – –

Date :

Début : 2026-01-31

fin : 2026-01-31

Date(s) :

2026-01-31

L’association Lindarets Télémark a l’honneur et le plaisir d’organiser une Coupe de France de Télémark ! Venez encourager les participants de cette discipline technique et spectaculaire !

Montriond 74110 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes course.lindaretstelemark@gmail.com

English : French Telemark Cup

The Lindarets Telemark Association is honored and delighted to host a French Telemark Cup! Come and cheer on the participants in this technical and spectacular discipline!

