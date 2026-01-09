Coupe de France de Télémark Montriond
Coupe de France de Télémark Montriond samedi 31 janvier 2026.
Coupe de France de Télémark
Montriond Haute-Savoie
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-31
fin : 2026-01-31
Date(s) :
2026-01-31
L’association Lindarets Télémark a l’honneur et le plaisir d’organiser une Coupe de France de Télémark ! Venez encourager les participants de cette discipline technique et spectaculaire !
.
Montriond 74110 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes course.lindaretstelemark@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : French Telemark Cup
The Lindarets Telemark Association is honored and delighted to host a French Telemark Cup! Come and cheer on the participants in this technical and spectacular discipline!
L’événement Coupe de France de Télémark Montriond a été mis à jour le 2026-01-07 par Vallée d’Aulps Tourisme