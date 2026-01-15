Coupe de France de voitures radiocommandées à l’échelle 1/28° Sainte Marie sur mer Pornic

Coupe de France de voitures radiocommandées à l’échelle 1/28°

Sainte Marie sur mer Rue Victor Bézier Pornic Loire-Atlantique

Début : 2026-01-30

fin : 2026-02-01

Le Modèles Club de Pornic organise une course de voitures électriques radiocommandées à l’échelle 1/28ème.

English :

The Modèles Club de Pornic organizes a 1/28th scale radio-controlled electric car race.

