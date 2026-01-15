Coupe de France de voitures radiocommandées à l’échelle 1/28° Sainte Marie sur mer Pornic
Coupe de France de voitures radiocommandées à l’échelle 1/28°
Sainte Marie sur mer Rue Victor Bézier Pornic Loire-Atlantique
Début : 2026-01-30
fin : 2026-02-01
2026-01-30 2026-01-31 2026-02-01
Le Modèles Club de Pornic organise une course de voitures électriques radiocommandées à l’échelle 1/28ème.
The Modèles Club de Pornic organizes a 1/28th scale radio-controlled electric car race.
