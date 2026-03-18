Coupe de France des circuits Circuit Arnos

Coupe de France des circuits

Circuit 1 Camin Deu Circuit Arnos Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-19

fin : 2026-04-19

Date(s) :

2026-04-19

La Coupe de France des Circuits, organisée sous l’égide de la Fédération Française du Sport Automobile accueille une grande variété de véhicules, des berlines aux prototypes, en passant par les GT et les monoplaces. En 2026 le calendrier de la Coupe de France comprend 8 épreuves, Pau Arnos accueillera la 2ème manche. Trois plateaux supports seront également au programme ce week-end la Twin’Cup, le HTCC et la Roadster Pro Cup. .

Circuit 1 Camin Deu Circuit Arnos 64370 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 77 18 70 contact@circuit-pau-arnos.fr

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English : Coupe de France des circuits

L’événement Coupe de France des circuits Arnos a été mis à jour le 2026-03-15 par OT Coeur de Béarn