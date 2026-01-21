Coupe de France des CIrcuits Circuit Paul Armagnac Nogaro
Coupe de France des CIrcuits Circuit Paul Armagnac Nogaro samedi 28 février 2026.
Coupe de France des CIrcuits
Circuit Paul Armagnac 275 avenue André Diviès Nogaro Gers
Début : Dimanche 2026-02-28
fin : 2026-03-01
2026-02-28
La Coupe de France des Circuits est ouverte aux amateurs désireux de faire de la compétition sur circuit à moindre frais. Plusieurs catégories existent selon la classe des véhicules (berlines/GT, monoplaces, protos).
Circuit Paul Armagnac 275 avenue André Diviès Nogaro 32110 Gers Occitanie +33 5 62 09 02 49 contact@circuit-nogaro.com
English :
The Coupe de France des Circuits is open to amateurs wishing to take part in circuit racing at low cost. There are several categories, depending on vehicle class (sedan/GT, single-seater, prototype).
