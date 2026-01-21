Coupe de France des CIrcuits Circuit Paul Armagnac Nogaro

Coupe de France des CIrcuits

Circuit Paul Armagnac 275 avenue André Diviès Nogaro Gers

Début : Dimanche 2026-02-28

fin : 2026-03-01

2026-02-28

La Coupe de France des Circuits est ouverte aux amateurs désireux de faire de la compétition sur circuit à moindre frais. Plusieurs catégories existent selon la classe des véhicules (berlines/GT, monoplaces, protos).

Circuit Paul Armagnac 275 avenue André Diviès Nogaro 32110 Gers Occitanie +33 5 62 09 02 49 contact@circuit-nogaro.com

English :

The Coupe de France des Circuits is open to amateurs wishing to take part in circuit racing at low cost. There are several categories, depending on vehicle class (sedan/GT, single-seater, prototype).

