COUPE DE FRANCE FBBP01 OLYMPIQUE DE MARSEILLE Stade Marcel Verchère Bourg-en-Bresse

La rencontre de 32e de finale de la Coupe de France entre FBBP01 et l’Olympique de Marseille se déroulera le Dimanche 21 décembre 2025 à 14h45 au Stade Marcel-Verchère à Bourg-en-Bresse
Stade Marcel Verchère 11 avenue des Sports Bourg-en-Bresse 01000 Ain Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 74 32 65 84
English : COUPE DE FRANCE FBBP01 OLYMPIQUE DE MARSEILLE
The Coupe de France Round of 32 match between FBBP01 and Olympique de Marseille will take place on Sunday, December 21, 2025 at 2:45pm at the Stade Marcel-Verchère in Bourg-en-Bresse.
