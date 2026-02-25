Coupe de France FIS de ski Freestyle, Slopestyle et Big Air rue du Pic Blanc Huez
rue du Pic Blanc Secteur Grandes Rousses Huez Isère
Début : 2026-03-03 09:30:00
fin : 2026-03-04 15:00:00
2026-03-03
La station de l’Alpe d’Huez accueille du 3 et 4 mars 2026, La Coupe de France de ski Freestyle, Slopestyle et Big Air.
rue du Pic Blanc Secteur Grandes Rousses Huez 38750 Isère Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 76 80 34 42 alpedhuezskiclub@gmail.com
English : French Freestyle, Slopestyle and Big Air FIS Cup
The Alpe d’Huez ski resort will be hosting the French Freestyle, Slopestyle and Big Air Ski Cup from March 3 to 4, 2026.
