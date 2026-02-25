Coupe de France FIS de ski Freestyle, Slopestyle et Big Air rue du Pic Blanc Huez

Coupe de France FIS de ski Freestyle, Slopestyle et Big Air

rue du Pic Blanc Secteur Grandes Rousses Huez Isère

Tarif : – –

Date :

Début : 2026-03-03 09:30:00

fin : 2026-03-04 15:00:00

Date(s) :

2026-03-03

La station de l’Alpe d’Huez accueille du 3 et 4 mars 2026, La Coupe de France de ski Freestyle, Slopestyle et Big Air.

.

rue du Pic Blanc Secteur Grandes Rousses Huez 38750 Isère Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 76 80 34 42 alpedhuezskiclub@gmail.com

English : French Freestyle, Slopestyle and Big Air FIS Cup

The Alpe d’Huez ski resort will be hosting the French Freestyle, Slopestyle and Big Air Ski Cup from March 3 to 4, 2026.

