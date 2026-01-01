Coupe de france FIS Slope Style et Big Air BP 40 Huez

Coupe de france FIS Slope Style et Big Air

BP 40 51 route de la Poste Huez Isère

Début : 2026-01-22 08:30:00

fin : 2026-01-23 16:30:00

2026-01-22

Coupe de France FIS Slope Style et Big Air

Catégories: à partir de 2012

SNOWPARK

14:45 16:00 Finales (2 runs)

16:30 Remise des prix

BP 40 51 route de la Poste Huez 38750 Isère Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 76 80 34 42 alpedhuezskiclub@gmail.com

English : Coupe de france FIS Slope Style et Big Air

French FIS Cup Slope Style and Big Air

Categories: from 2012

SNOWPARK

14:45 16:00 Finals (2 runs)

16:30 Prize-giving ceremony

L’événement Coupe de france FIS Slope Style et Big Air Huez a été mis à jour le 2026-01-16 par Alpe d’Huez Tourisme