Coupe de france FIS Slope Style et Big Air BP 40 Huez jeudi 22 janvier 2026.
BP 40 51 route de la Poste Huez Isère
Début : 2026-01-22 08:30:00
fin : 2026-01-23 16:30:00
2026-01-22
Catégories: à partir de 2012
SNOWPARK
14:45 16:00 Finales (2 runs)
16:30 Remise des prix
BP 40 51 route de la Poste Huez 38750 Isère Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 76 80 34 42 alpedhuezskiclub@gmail.com
English : Coupe de france FIS Slope Style et Big Air
French FIS Cup Slope Style and Big Air
Categories: from 2012
SNOWPARK
14:45 16:00 Finals (2 runs)
16:30 Prize-giving ceremony
