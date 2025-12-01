Coupe de france football 32è de finale Escale des Tribus Les Estables

Coupe de france football 32è de finale

Escale des Tribus 2 rue du Rouzoulin Les Estables Haute-Loire

Début : 2025-12-21 17:15:00

fin : 2025-12-21

2025-12-21

Coupe de France Football 32è de finale

Multiplex à partir de 17h15

Matchs diffusés Orléans-Dieppe, Le Puy foot-Bordeaux, Le Havre-Amiens, Rennes-Vendée football

Escale des Tribus 2 rue du Rouzoulin Les Estables 43150 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 70 03 44 32

English :

Coupe de France Football Round of 32

Multiplex from 5.15pm

Matches broadcast: Orléans-Dieppe, Le Puy foot-Bordeaux, Le Havre-Amiens, Rennes-Vendée soccer

