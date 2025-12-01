Coupe de france Football 32è finale Escale des Tribus Les Estables

Coupe de france Football 32è finale

Escale des Tribus 2 rue du Rouzoulin Les Estables Haute-Loire

Début : 2025-12-21 20:15:00

fin : 2025-12-21

2025-12-21

Coupe de France 32è

Dernier match des 32è de finale, à partir de 20h45 Lyon St Cyr Collonges

Escale des Tribus 2 rue du Rouzoulin Les Estables 43150 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 70 03 44 32

English :

Coupe de France Round of 32

Last match of the round of 32, from 8:45pm: Lyon St Cyr Collonges

L’événement Coupe de france Football 32è finale Les Estables a été mis à jour le 2025-12-18 par Office de tourisme Mézenc Loire Meygal