Coupe de france Football 32è finale Escale des Tribus Les Estables

Escale des Tribus 2 rue du Rouzoulin Les Estables Haute-Loire
Début : 2025-12-21 20:15:00
Coupe de France 32è
Dernier match des 32è de finale, à partir de 20h45 Lyon St Cyr Collonges
Escale des Tribus 2 rue du Rouzoulin Les Estables 43150 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 70 03 44 32
Coupe de France Round of 32
Last match of the round of 32, from 8:45pm: Lyon St Cyr Collonges
