Informations pratiques

Billère

Coupe de France Handball: Pau Billère Handball Vs Aix en Provence

Sporting d’Este Billère Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 8 – 8 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-26 20:00:00

fin : 2026-08-26

Date(s) :

2026-08-26

La Coupe de France s’invite au Sporting d’Este avec une affiche de prestige ! Pour ce premier tour, le Pau Billère Handball reçoit le Pays d’Aix Université Club (PAUC), l’un des clubs les plus ambitieux de la Starligue.

Face à une formation provençale réputée pour son intensité, sa vitesse de jeu et son expérience du plus haut niveau, les Billérois auront à cœur de faire valoir leurs valeurs combativité, solidarité et détermination. Dans une compétition où tout peut arriver, chaque ballon comptera et l’exploit sera au bout de l’effort.

Venez vivre toute la magie de la Coupe de France au Sporting d’Este. Dans une ambiance chaleureuse et passionnée, encouragez les Violets et partagez une soirée où l’envie de se dépasser pourrait faire vaciller la hiérarchie. .

Sporting d’Este Billère 64140 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 92 05 26 contact@bhb64.fr

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English : Coupe de France Handball: Pau Billère Handball Vs Aix en Provence

L’événement Coupe de France Handball: Pau Billère Handball Vs Aix en Provence Billère a été mis à jour le 2026-07-31 par OT Pau